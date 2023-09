Oggi non è arrivato il gol personale, ma la serata resta da incorniciare per Lautaro Martinez. Attraverso i propri social, il capitano dell'Inter commenta così il derby vinto per 5-1 stasera contro il Milan: "Serata perfetta. Complimenti a tutti miei compagni per la grande partita fatta. Grazie tifosi per il supporto di sempre", le parole del Toro.