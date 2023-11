Un punto, quello ottenuto all'Allianz Stadium ieri sera, che non regala particolari entusiasmi dalle parti di Milano, ma qualche indicazione per il futuro del campionato alla classifica e anche a Simone Inzaghi. Ne è consapevole di questo Lautaro Martinez che non a caso non esulta ma, da buon leader, si complimenta con i compagni per la prestazione: "Continuiamo a lavorare. Bravi ragazzi" si legge nel post Instagram pubblicato nell'immediato post-partita. A firmare il tabellino ieri sera a Torino è proprio l'attaccante di Bahia Blanca, per la prima volta in rete all'Allianz Stadium, una rete che vale l'1-1 e il punto poi portato a casa e il suo 27esimo score dell'anno solare. Un risultato che l'argentino celebra sui social: "27 gol nel 2023" si legge su Instagram.