Attraverso i propri social Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, racconta le emozioni provate nella settimana precedente alla finale di Champions League, conclusasi purtroppo con una sconfitta per i nerazzurri: "Sono stati giorni bellissimi, nonostante la sconfitta che brucia ancora. Ma questa esperienza la porterò sempre nel cuore. Già da una settimana prima Milano era diversa, frizzante, emozionata. Poi il viaggio, i cori in aereo, in albergo, nella città… Istanbul sei stata un piccolo grande capitolo della nostra vita… Grazie Amore, grazie ai ragazzi e a tutte le persone che hanno contribuito a questo momento", le sue parole.