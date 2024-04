Entrato in campo al 68' al posto di Denzel Dumfries, per l'assalto finale nerazzurro all'area dell'Udinese culminato con il gol del sorpasso di Davide Frattesi in pienissimo recupero, Matteo Darmian esulta su X per la vittoria che avvicina ulteriormente l'Inter allo scudetto della seconda stella: "Ribaltata", il messaggio laconico dell'ex Manchester United.