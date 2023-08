L'Inter si prepara a tornare al lavoro. Archiviata la tournée in Giappone, dove sono arrivati il pareggio con l'Al-Nassr e la vittoria con il PSG, i nerazzurri si sono potuti godere qualche giorno di riposo concesso da Inzaghi. Domani, però, si tornerà a sudare in vista del via al campionato: "Meno di 24 ore alla ripresa degli allenamenti ad Appiano" scrive il club nerazzurro sui social, accompagnando gli scatti di qualche giocatore.

Meno di 24 ore alla ripresa degli allenamenti ad Appiano — Inter (@Inter) August 4, 2023