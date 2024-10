L'Inter torna a vincere anche in campionato tra le mura amiche di San Siro. Lo fa battendo, anche se con un pizzico di fatica specie nel finale, un Torino dalle velleità guerrigliere. Uno spirito che però non basta agli uomini di Vanoli a superare l'ostacolo San Siro, che si schiantano contro un "sabato sera" solo esclusivamente "neroazzurro" come scrive Matteo Darmian su Instagram, dove celebra la vittoria.