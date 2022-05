Titolare a Udine per l'assenza dello squalificato Calhanoglu, Roberto Gagliardini è stato prezioso nella vittoria contro i friulani. Tanti palloni raccolti di testa (uno per mandare in porta Dzeko a inizio secondo tempo) e molto lavoro sporco. "Grande vittoria. Testa alla prossima", ha festeggiato su Instagram il centrocampista.