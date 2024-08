Ancora un primo posto sul podio di Parigi 2024 per l'Italia che conquista la settima medaglia d'oro di queste Olimpiadi grazie alla coppia Sara Errani e Jasmine Paolini che nel doppio femminile di tennis battono le russe conquistando la 21esima medaglia per gli azzurri. Medaglia peraltro storica: le due tenniste conquistano il titolo per la prima volta nella storia. Dopo il memorabile successo, arrivano puntuali le congratulazioni social dell'Inter: "Storia. Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano in doppio il primo oro dell'Italia nel tennis nella storia delle Olimpiadi" si legge nel tweet celebrativo.