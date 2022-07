Edin Dzeko continua a non voler ascoltare le voci di mercato. L’attaccante bosniaco ha tutta l’intenzione di restare e di giocarsi le sue chance in nerazzurro, idea confermata anche dall’impegno che sta profondendo in questi primi giorni di ritiro. Anche oggi l’ex Roma si è allenato in palestra e ha postato nelle storie su Instagram una parete emblematica della Pinetina in cui c’è scritto: “La squadra non sono io, non sei tu. La squadra siamo noi. Noi speriamo… noi vogliamo”. Un messaggio che sembra confermare il senso di appartenenza del Cigno, che malgrado l’arrivo di Romelu Lukaku si sente ancora nerazzurro.