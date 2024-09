Gol che salva l'Olanda quello segnato dall'interista Denzel Dumfries al 50esimo del match contro la Germania che i tedeschi avevano condotto fino a quel momento. Alla rete di Reijnders avevano replicato Undav e Kimmich, due gol che avevano fatto pregustare la vittoria alla squadra di Nagelsmann. Sapore che l'esterno interista ha trasformato in agrodolce, acre per la Germania, dolce per la compagine di Koeman che ringrazia il nerazzurro per aver raddrizzato il cammino in Nations League degli Oranje. "L'olandese volante all'opera" lo definisce l'Inter su X, nel tweet attraverso il quale i campioni d'Italia celebrano la rete segnata dal 2 di Inzaghi.