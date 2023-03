L'Inter celebra il doppio assist di Denzel Dumfries nella vittoria di ieri sera dell'Olanda contro il modesto Gibilterra. Il primo servizio vincente dell'interista arriva al 23' per Depay, poi il bis al 50' per Aké (che segnerà anche il terzo gol all'82'). Una serata speciale per Dumfries che invece a Milano sta attraversando un momento duro: magari questa sosta gli darà la giusta carica per tornare ad alti livelli.