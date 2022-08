"Che gruppo!". Il Bayern Monaco, tramite i suoi canali social, commenta con poche ma significative parole il girone C di Champions League nel quale è stato inserita la squadra di Julian Nagelsmann che include Barcellona, Inter e Viktoria Plzen. In allegato anche un foto in cui son raffigurati Lukaku, Lewandowski, Muller e Kalvach che giocano a poker.