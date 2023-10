Ospite d'eccezione alla celebrazione del centenario della fondazione della Repubblica di Turchia, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha omaggiato il Console turco per averlo reso partecipe di una giornata così sentita dal capitano della Nazionale turca: "Centesimo anniversario della fondazione della nostra Repubblica vorrei esprimere la mia gratitudine al nostro Console Generale di Milano Mehmet Özektem per avermi invitato al ricevimento organizzato in occasione dell'anniversario" si legge sul post Instagram pubblicato dal numero 20 di Simone Inzaghi.