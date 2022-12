Passa in svantaggio, recupera e vince ai rigori. La prima semifinalista di Qatar 2022 è la Croazia di Dalic, ma soprattutto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista numero 77 è il primo interista a staccare il pass per la semifinale, obiettivo che l'Inter non tarda ad omaggiare. Ecco difatti puntuali i complimenti del club di Viale della Liberazione che su Twitter scrive: "Il primo Nerazzurro in semifinale: complimenti Croazia e Brozovic".