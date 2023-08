"Cattivi, solidi e determinati". Questi i tre aggettivi di cui si è servito Alessandro Bastoni per commentare su Instagram la prestazione convincente messa in scena a Cagliari dall'Inter, che è uscita dall'Unipol Domus con alcune conferme, tre punti e il primato in classifica dopo due giornate, in condivisione con Napoli, Milan e Verona.