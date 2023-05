Dopo il saluto di Lisa Alborghetti, anche le altre compagne di squadra salutano il capitano dell'Inter Women, Stefanie Van der Gragt, ieri alla sua ultima partita con le nerazzurre e in carriera. Tweet comune delle nerazzurre, dalla Durante alla Csiszár, passando per Fordos, Kristjansdottir, Sonstevold, Mihashi, Santi e Gilardi che ringraziano e omaggiano l'olandese per quanto fatto quest'anno per il gruppo e per la maglia.