Sarà Milan-Inter la finale del campionato Under 15 Femminile. A giocarsi il titolo, venerdì alle 18.30 allo stadio 'Goffredo Bianchelli' di Senigallia, saranno le rossonere di Ilenia Prati, che hanno battuto 3-1 il Napoli, e le nerazzurre di Matteo Zago, capaci di superare 4-2 la Roma, per la quale sfuma il sogno della doppietta dopo il titolo Under 17. Il derby decisivo per il tricolore sarà trasmesso su DAZN e su figc.it. Ad aprire il programma, venerdì alle 16, sarà la finale per il terzo e quarto posto tra Napoli e Roma.