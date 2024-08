Ancora un addio per l'Inter Women che saluta temporaneamente Vanessa Mutti, passata alla Lumezzane. Il club bresciano "è lieto di annunciare l’acquisizione in prestito dall’FC Internazionale delle prestazioni sportive della calciatrice Vanessa Mutti.

Difensore, classe 2006, è cresciuta fin dai primi calci nel Settore Giovanile nerazzurro dove ha fin da subito rivestito il ruolo di capitana nelle varie squadre fino alla Primavera, parallelamente è stato netto anche il suo cammino con la maglia azzurra dove è protagonista nelle varie selezioni giovanili vestendo come all’Inter la fascia da capitana.

Vestirà la maglia numero 23" si legge sul sito della Lumezzane, dove sono riportate anche le prime dichiarazioni di Mutti: "Sarà la mia prima esperienza in una prima squadra e sono felice di aver scelto Lumezzane, ho trovato un ambiente positivo e professionale con grandi ambizioni e la voglia di compiere i giusti passi senza correre. Sono un difensore a cui piace impostare e proporsi anche in avanti, allenandomi al fianco di calciatrici importanti come Galbiati avrà l’opportunità di imparare molto e crescere".