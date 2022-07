Periodo d'oro per Chiara Robustellini, punta di diamante dell'Inter Femminile Under 19 che dopo aver fatto parte del gruppo della nazionale maggiore (la versione allargata prima della rosa definitiva per gli sfortunati Europei conclusi con l'eliminazione a fine girone) è da oggi ufficialmente un rinforzo della prima squadra nerazzurra.

La giocatrice, classe 2003, ha firmato infatti un contratto fino al 2027.