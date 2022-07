"La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Matilde Pavan, in prestito dall’Inter Women". Ad annunciarlo è lo stesso club comasco tramite i canali ufficiali. "Sono molto felice di essere qui - ha detto l'ormai ex nerazzurra - ho deciso di accettare questa sfida per mettere me stessa alla prova, sarà un’ottima occasione per crescere e migliorarmi. Conoscevo già il mister De La Fuente e appena è arrivata l’ufficialità mi ha chiamato per dirmi che era molto contento di avermi in rosa. Io sono molto entusiasta di tornare a lavorare con lui, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e sono sicura che sarà una stagione ricca di emozioni".