“Sono felice di vestire la maglia della Roma nella prossima stagione - le sue parole -. Il club ha grandi ambizioni e io voglio davvero farne parte. Sono veramente entusiasta di giocare di nuovo in Champions League e non vedo l’ora di scoprire dove possiamo arrivare insieme, come squadra, in questa stagione”.

"Con grande piacere diamo il benvenuto ad Elin. L’abbiamo scelta perché è una calciatrice che conosce già il nostro campionato e perché, grazie alla sua esperienza all’estero, pensiamo potrà dare il suo contributo nella crescita del nostro progetto”, ha spiegato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli.