Si chiude l'avventura di Sebastian De La Fuente sulla panchina del Como Women. L'ex allenatore dell'Inter Women, con cui ha conquistato la promozione nella massima serie, ha lasciato i lariani di comune accordo con il club: "La società F.C. Como Women comunica che Sebastian de la Fuente non sarà più l’allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2023/24. Le parti hanno deciso, di comune accordo, di separarsi al termine di questa stagione calcistica.

L’allenatore argentino era arrivato sulla panchina del club nel 2021. Nelle due stagioni a Como, de la Fuente ha ottenuto risultati incredibili: al suo primo anno alla guida della squadra ha vinto il campionato di Serie B e condotto il club alla prima promozione in Serie A della sua storia. Al termine dell’annata è stato premiato a Coverciano con la panchina d’argento, riconoscimento riservato al miglior allenatore della Serie B. Nella stagione 2022/23 che si sta per concludere, invece, ha portato il Como ad ottenere la salvezza con tre giornate di anticipo, nel primo anno della Serie A Femminile professionistica a dieci squadre. Il club desidera ringraziare Sebastian de la Fuente per tutti i traguardi raggiunti insieme e fargli un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera professionale. Arrivederci mister!".

Il tecnico argentino che ora è atteso dalla Fiorentina Femminile.