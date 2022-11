Dopo la sosta del campionato riparte la Serie A TIM femminile. L'Inter di Rita Guarino si prepara a scendere di nuovo in campo nella nona giornata di campionato, ospite a Sesto Fiorentino della Fiorentina di Patrizia Panico, con fischio d'inizio alle ore 14.30. Sarà match d'alta classifica per le ragazze di Rita Guarino: l'Inter si trova momentaneamente al quarto posto in campionato con 17 punti, a una sola lunghezza dalla terza posizione, occupata proprio dalla Fiorentina. Le toscane sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, arrivata nell'ultimo turno di campionato prima della sosta.

Per la gara contro la Fiorentina coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 22 Durante, 32 Belli, 38 Tornaghi.