Frederikke Thogersen, centrocampista dell'Inter Femminile, ha analizzato ai microfoni di Inter TV il ko nel derby contro il Milan: "Non siamo state precise sotto porta, abbiamo dimostrato di essere pericolose, ma non siamo riuscite a concretizzare. Dobbiamo essere molto più fredde in zona gol e calme con la palla tra i piedi, così possiamo migliorare. Non siamo completamente soddisfatte di essere arrivate quinte".