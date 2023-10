Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter Women, torna a parlare della partita pareggiata nell'ultimo turno con la Fiorentina: "Da una parte sicuramente è stata una buona prestazione, abbiamo avuto riscontri positivi costruendo molto e schiacciandole nella loro metà campo specie nella ripresa. Questo vuol dire che abbiamo preparato molto bene la partita. Siamo state poco ciniche quando abbiamo avuto occasioni da gol ma abbiamo reagito subito dopo il gol subito, questo ci deve dare consapevolezza per le prossime partite in modo da portare a casa i tre punti.

Stiamo lavorando da inizio anno sul fatto di essere strette in fase di gioco, salendo piano piano con la squadra per portare molte giocatrici in avanti". Prossimo impegno per le nerazzurre contro il Sassuolo: "Vogliamo imporre il nostro gioco sin dai primi minuti, per evitare di perdere punti come lunedì".