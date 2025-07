La Nazionale inglese femminile, già giustizierae dell'Italia di Andrea Soncin in semifinale, si è laureata campione d'Europa per la seconda volta di fila. Le Leoonesse hanno battuto la Spagna nell'ultimo atto del torneo al termine della lotteria dei tiri di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi in parità, 1-1, per effetto dei gol dell'iberica Mariona Caldentey, al 25', a cui aveva risposto Alessia Russo nella ripresa al 57'.