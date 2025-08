Il legame tra Francesco Pio Esposito e lo Spezia resta davvero molto speciale. Il centravanti classe 2005 si è presentato quest'oggi al campo di allenamento degli aquilotti, approfittando del giorno libero per andare a trovare gli ex compagni, impegnati nella preparazione estiva in vista di un campionato di B che li attende da protagonista in chiave promozione.