Direttamente dal campo di Riscone, dove l'Inter Femminile sta preparando la nuova stagione, Henrietta Csiszár ha offerto le sue sensazioni dopo i primi giorni di lavoro agli ordini di Piovani: "Mi sento davvero bene, sono contenta di essere tornata e di aver rivisto le mie compagne e lo staff - le sue parole a Inter TV -. Siamo tutte motivate, non vediamo di iniziare. Siamo nella terza settimana di preparazione, abbiamo lavorato sulla parte atletica e tattica. Siamo un bel gruppo, ora dobbiamo aiutare le 'nuove ragazze' a integrarsi il prima possibile".

Che obiettivi avete?

"Per prima cosa, voglio sentirmi bene sia a livello fisico che mentale per aiutare le mie compagne. Vogliamo vincere un trofeo tutte insieme e fare del nostro meglio in Europa".