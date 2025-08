La finale di Champions League 2023 tra Inter e Manchester City, con 40,1 milioni di euro incassati, resiste in vetta alla classifica degli eventi più scommessi nella storia dello sport italiano. È quanto si legge nell'ultima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers). Al secondo posto stabile la finale della Coppa del Mondo 2022 tra Argentina e Francia, con 33,7 milioni, mentre subentra al terzo gradino del podio l’ultimo atto di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra che supera di poco i 31 milioni di euro. Nella top-50 all-time di raccolta per eventi sportivi, solo calcio, con 8 sfide della Nazionale italiana, 13 gare di Champions League e 29 match di altre competizioni.



In generale, la raccolta delle scommesse sul calcio ha ormai superato i 16,1 miliardi di euro e il gettito erariale ha raggiunto i 401,6 milioni, dato record tra quelli registrati a partire dal 2006. Tra il 2000 e il 2024, la raccolta delle scommesse sportive in Italia è cresciuta di oltre 30 volte, passando da 730 milioni a 22,8 miliardi, con una crescita media annua del +15,4%. La raccolta specifica sul calcio, disponibile dal 2006, è aumentata in 19 anni di quasi 8 volte (da 2,1 a 16,1 miliardi), permettendo a questo sport di rappresentare per distacco la principale disciplina in termini di raccolta e gettito erariale.