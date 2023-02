Conclusa ieri la 18esima giornata di Serie A Femminile , è stata stilata la Top 11 dell'ultimo turno di campionato in base alle statistiche Opta . Nell'undici stilato sono tre le nerazzurre presenti dopo il successo ottenuto dalla squadra di Rita Guarino contro la Fiorentina Femminile. " Stefanie van der Gragt : la nerazzurra, oltre ad essere uno dei due difensori con un assist servito in questo turno di campionato, è la giocatrice con più duelli aerei vinti nella giornata appena conclusa (cinque) - si legge -.

Lisa Alborghetti: Oltre ad aver realizzato uno dei tre gol dell’Inter contro la Fiorentina, la nerazzurra è stata l’unica giocatrice ad aver centrato più di una volta lo specchio della porta in questo turno di campionato tra quelle schierate in difesa (due)". Ultima Inter' lady, ma non per importanza è Tabitha Chawinga che "oltre a essere una delle due giocatrici con una doppietta all’attivo in questa giornata di Serie A, primeggia per tocchi nell’area di rigore avversaria nel turno appena concluso (19)".