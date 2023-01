L'Inter Women di Rita Guarino rosicchia due punti in classifica alla Juventus femminile, fermata in casa dal Sassuolo: 1-1 il risultato finale con gli ospiti che segnano il gol del pareggio allo scadere. Vittoria del Milan nell'altra partita contro il Parma (2-0). Le nerazzurre si trovano al terzo posto in classifica assieme alla Fiorentina e a tre punti di lunghezza dal secondo posto occupato proprio dalla Juventus.