Saranno ancora DAZN e RAI a trasmettere le partite e le emozioni della Serie A Femminile eBay. Come avvenuto nella passata stagione sportiva, a partire dal 30 agosto e per le prossime tre stagioni tutte le gare del massimo campionato saranno visibili in diretta sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, con la tv di stato che manderà invece in onda una partita a giornata.

La nuova stagione si aprirà al ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli con l’anticipo tra Fiorentina e Napoli, che si disputerà venerdì 30 agosto alle 18. A seguire, alle 21.05, allo stadio ‘Mirko Fersini’ di Formello andrà in scena il derby Lazio-Roma, il big match della prima giornata che sarà trasmesso in coesclusiva da DAZN e Rai. Il programma proseguirà sabato alle 18 con Inter-Sampdoria e si chiuderà domenica con Sassuolo-Juventus (ore 18) e Como-Milan (20.30).