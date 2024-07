La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha diramato quest'oggi il calendario della Serie A femminile 2024-2025, che prenderà il via sabato 31 agosto. Il debutto dell'Inter Women, da quest'anno affidata a Gianpiero Piovani, sarà in casa contro la Sampdoria. Questa edizione precederà la riforma dei campionati prevista dalla stagione 2025-26, con la Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e la Serie B che sarà invece composta da 14 formazioni.

Il derby con il Milan è in programma in concomitanza con quello maschile nel weekend del 21-22 settembre all'andata, in occasione della terza giornata, e a inizio dicembre al ritorno. L'ultima giornata, prevista tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, vedrà le nerazzurre ospiti della neopromossa Lazio. Poi, tra il 1° e il 2 marzo scatteranno le due Poule Scudetto e salvezza, con conclusione il 17 e il 18 maggio. Puoi consultare il calendario della prima fase CLICCANDO QUI.