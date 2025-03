Match cruciale per mantenere il secondo posto per l'Inter Women, che domenica sfiderà la capolista Juventus nella quinta giornata della Poule Scudetto femminile. Cecila Runarsdottir, portiere islandese delle nerazzurre, parla ai microfoni di Inter TV tornando sul match perso con la Fiorentina. "Penso che la nostra prestazione con la Fiorentina sia stata abbastanza buona, abbiamo dominato nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci sono stati 5-10 minuti in cui abbiamo perso la concentrazione, ma penso che in generale abbiamo fatto bene e dobbiamo ripartire da qui per le prossime gare".

In cosa pensi si possa ancora migliorare?

"Dobbiamo ovviamente fare più gol e concederne di meno. Dobbiamo solo migliorare nella perfezione".

Un bilancio di queste prime partite di Poule Scudetto?

"Ovviamente sul piano dei risultati non siamo contente, vogliamo vincere ogni partita. Avremmo voluto conquistare nove punti ma non possiamo guardarci indietro; dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Abbiamo rivisto tutte le precedenti partite e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Andiamo avanti, continuiamo a lavorare".

Cosa puoi dirci della tua condizione e della tua crescita dal momento in cui sei arrivata?

"La crescita viene soprattutto dai tanti minuti di gioco, negli ultimi tre anni non avevo giocato così tanto. Ho degli allenatori molto validi, come i preparatori dei portieri e tutto il resto. Fattori che mi hanno fatto migliorare molto a partire dalla parte più fisica del gioco, ma in generale direi scendere in campo con costanza è stato il punto chiave".

Sta per arrivare la sfida alla Juventus, gara cruciale. Cosa ti aspetti da questa partita?

"La Juventus è un'ottima squadra, ma penso che anche noi abbiamo giocatrici altrettanto valide, se non ancora meglio. Se giochiamo la nostra partita penso che il risultato sia nelle nostre corde. Dobbiamo essere concentrate e pronte per domenica".