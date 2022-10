Intervistata da Inter TV al termine del derby vinto per 4-0 contro il Milan, la difensora Chiara Robustellini ha analizzato così la sfida e il momento delle nerazzurre: "Per noi è un'emozione unica aver vinto questo derby, abbiamo giocato da squadra come sappiamo fare noi. È stata una grandissima partita e sono contenta di questo. Abbiamo grandi potenzialità e puntiamo in alto. Sono sicura che otterremo grandissimi risultati questa stagione. Oggi ero molto nervosa, ma dal primo minuto ho liberato la mente e ho pensato solo a divertirmi. La sfida contro il Sassuolo? Non sarà facile, da domani lavoreremo duro per vincere anche la prossima partita".