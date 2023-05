In attesa del fischio d'inizio dell'ennesimo derby d'Italia Femminile, in programma per oggi pomeriggio alle 14:30, match valido per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile, Joe Montemurro stila l'elenco delle convocate per la sfida contro le ragazze di Rita Guarino. Di seguito le giocatrici bianconere chiamate all'appello.

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

5 Nildén

6 Nyström

7 Cernoia

9 Cantore

10 Girelli

11 Bonansea

13 Boattin

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

18 Beerensteyn

20 Simon

21 Caruso

23 Salvai

26 Bertucci

31 D'Auria

33 Duljan

38 Forcinella

71 Lenzini

77 Gunnarsdóttir