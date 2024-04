Domani, 1° maggio, Inter Women ospiterà la Fiorentina all'Arena Civica di Milano, dove dalle 12.30 è in programma la gara valida per la Poule Scudetto. Come di consueto, informa il club, l'ingresso all'impianto dei tifosi sarà gratuito, sarà sufficiente registrarsi al form per confermare la propria presenza (vedi qui).