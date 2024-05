Nel marasma di queste ultime ore legato all'imminente passaggio di quote da Steven Zhang a Oaktree, non pochi hanno paventato la prospettiva apocalittica di un fallimento dell'Inter. Spettro che il magazine economico Forbes ricaccia indietro spiegando dal proprio profilo Instagram come stanno andando realmente le cose: "L'Inter non rischia il fallimento, ma sta andando incontro ad un importante cambio societario che vedrà il fondo americano Oaktree prendere il comando del club", per poi ricostruire la storia del prestito stipulato nel 2021 con i californiani e le condizioni del suddetto, fino alla scadenza odierna.

