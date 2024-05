Oaktree non cambierà i piani: rinnovi in arrivo per Barella, Lautaro e Inzaghi. L'unico in bilico è Dumfries. Questa la certezza elargita stamane dalla Gazzetta dello Sport.

Dunque, non ci saranno colpi di scena. Si arriverà, anche con la nuova proprietà, alla chiusura delle operazioni sulle quali la dirigenza nerazzurra lavora da tempo. Il fondo sa bene che avere contratti lunghi per i principali "asset" è un'assicurazione.

Quindi via libera per Barella, Lautaro e Inzaghi. Diverso il discorso su Dumfries, che ha la scadenza al 2025 e con il quale la distanza resta ampia: senza firma, finirà sul mercato. Più facile sarà confermare il terzo portiere Di Gennaro, che magari domenica a Verona esordirà con la maglia nerazzurra: lui è in scadenza nel 2024, ma ha un'opzione per una stagione in più e la volontà delle parti è quella di andare avanti insieme anche perché è un prodotto del settore giovanile interista, utile soprattutto per la lista europea.

E sarà portata avanti anche la politica di "protezione" dei giovani: da Fabbian a Valentin Carboni, nessuna risorsa sarà dispersa.