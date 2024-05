Simone Inzaghi spera nel rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. Lo ritiene, si spiega oggi su Tuttosport, un professionista esemplare che non si lamenta se sta fuori e dà sempre il massimo sia dal 1' che a gara in corso. Vedi la partita con la Lazio.

Difficile, poi, trovare un altro giocatore con le caratteristiche di Dumfries, che fa male in avanti con la sua fisicità e limita l'avversario in fase difensiva. Inoltre, ogni nuovo arrivato avrebbe bisogno di tempo per un apprendistato, come è successo anche allo stesso giocatore olandese e anche a Buchanan, che tra l'altro ha giocato quasi sempre sulla fascia opposta.

Tra questa e la prossima settimana gli agenti dell'olandese parleranno con la dirigenza. Se il laterale accetterà il rinnovo a 4 milioni più bonus fino al 2027 il prolungamenteo si farà. Se continuerà a chiederne 5 verrà sicuramente messo sul mercato. Dumfries in caso di addio sogna una chiamata dal Manchester United (che ad oggi non è interessato) o da una big inglese (c'è stato un sondaggio dell'Aston Villa).