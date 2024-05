"Questa mattina Oaktree ha inviato l'atto di diffida ad adempiere, vale a dire l'atto ufficiale col quale richiedere la restituzione del prestito a Steven Zhang". Lo riferisce il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa su Twitter. Al di là dell'osservanza dei tempi tecnici spiegati dal professor Luca Arnaboldi nella giornata odierna (QUI IL LINK), la comunicazione formale suona praticamente come il passaggio tecnico per la riscossione del pegno verso Zhang, la cui avventura da presidente dell'Inter può dirsi al capolinea. Un ulteriore dettaglio che avalla la versione de la Gazzetta dello Sport che ha praticamente chiuso ogni finestra di speranza in merito alla permanenza di Zhang alla proprietà del club di Viale della Liberazione (LEGGI QUI).

INTER, stamattina Oaktree ha inviato la lettera di diffida ad adempiere, passaggio tecnico e presupposto per l'escussione del pegno verso Zhang — carlo festa (@carlopaolofesta) May 21, 2024

