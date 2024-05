Con i suoi 24 gol e 6 assist in campionato, Lautaro Martinez è il grande escluso dalla lista dei candidati per miglior attaccante della stagione di Serie A 2023/24. La sua esclusione è spiegata dal fatto che il capitano nerazzurro sarà quasi certamente l'MVP 2023/24. In lizza per il premio di miglior attaccante del campionato italiano 2023/24 sono: Paulo Dybala, Rafael Leao e Dusan Vlahovic, attaccanti di Roma, Milan e Juventus. L’argentino giallorosso vanta 13 gol e 9 assist su 27 gare in Serie A, 8 gol e 10 assist realizzati in 33 partite il portoghese e 16 gol e 3assist in 32 matches lo juventino.

Un podio che fa storcere il naso ai tifosi della Beneamata che accolgono le candidature con clamore: incomprensibile, secondo i supporters nerazzurri, l’esclusione di Marcus Thuram. L’assenza del francese tra i nominati e i giocatori scelti per la corsa al ‘titolo’ ha scatenato l’ironia del web, spietato nelle sue disamine.