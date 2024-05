Per approfondire meglio l'imminente passaggio di mano dell'Inter da Suning e Steven Zhang al fondo Oaktree, Milano Finanza-Class CNBC ha raccolto l'opinione di Luca Arnaboldi, professore dell'Università LIUC di Castellanza: "L'unica cosa che mi sento di escludere è che da mercoledì ci sarà una nuova proprietà. Per escutere un pegno serve in primo luogo un atto formale chiamato intimazione ad adempiere, nel quale si chiede al debitore di ripagare il debito, che in questo caso incorpora anche una componente di interessi piuttosto corposa che va restituita insieme alla somma capitale. Il termine è di cinque giorni, se non dovesse avvenire entro questo lasso di tempo il debitore potrebbe opporsi all'escussione del pegno. Questo instaurerebbe un giudizio in tribunale dove il debitore imputerà ad Oaktree un comportamento non in buona fede. Si fanno allusioni nel comunicato di Zhang relative a presunte interferenze del creditore per impedirgli di vendere la società. Questo perché nel contratto c'è una clausola che prevede un premio fino al 20% del prezzo per il debitore in caso di vendita. Se però questo dovesse essere escluso e Oaktree arrivasse a impossessarsi delle quote dell'Inter, allora questo premio verrebbe a cadere, cosa che rende nervoso l'attuale proprietario".

Arnaboldi prova a precisare anche qual è stato il ruolo di Pimco, il fondo che sembrava pronto a concedere il rifinanziamento a Zhang salvo poi tirarsi indietro: "Non è escluso che Oaktree non sia stata con le mani in mano, avrà già intavolato eventuali discussioni a livello di sondaggio per trovare un compratore. Dubito personalmente che Oaktree voglia ritrovarsi nella situazione di Elliott, che controlla una parte importante dell'altra società di Milano; non è esattamente il mestiere tradizionale di un fondo di private equity come Oaktree imbarcarsi in un'avventura imprenditoriale sportiva parecchio complicata. Anche se il management dell'Inter è particolarmente ambito a livello internazionale".