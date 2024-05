A far scattare l'allarme in casa Oaktree e a portare alla decisione di escutere l'Inter alla scadenza dell'accordo è stata anche una riflessione su un'altra situazione che riguarda Steven Zhang: la querelle con la China Consstruction Bank, a cui l'attuale presidente del club nerazzurro deve 320 milioni di euro, ancora oggetto di scontro legale. "Se non ha restituito i soldi a un'azienda controllata dallo Stato cinese, come può restituirli a noi?". Questa la domanda che si è posta il fondo californiano, come evidenzia La Repubblica. Da qui la ritrosia da parte di altri istituti finanziari a concedere altri prestiti.

Adesso, in base agli accordi, Oaktree dovrà indennizzare Zhang con la differenza tra il debito e la valutazione attuale del club a opera di un perito indipendente. Ma non si esclude che, per evitare code legali, il fondo non opti per un accordo economico più favorevole al diretto interessato.