Con una manovra a fari spenti, il Napoli ha mosso un passo importante per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa da tempo ritenuto obiettivo caldo dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è stato un primo sondaggio esplorativo per il giocatore islandese, considerato un elemento cardine per la stagione della 'redenzione' dei partenopei. Concorrenza quindi per i nerazzurri, che da settimane è sulle tracce del giocatore e ha anche incassato l'apprezzamento del diretto interessato.

Il Napoli è pronto ad offrire delle contropartite per abbassare la richiesta di 30 milioni di euro del Grifone: un nome plausibile può essere quello di Leo Ostigard, già visto peraltro in rossoblu. Ma la richiesta del Genoa prevede solo pagamenti cash.