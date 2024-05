Euro 2024, nella sua Germania, sarà l'ultimo atto della carriera ammantata di gloria di un campione come Toni Kroos. La decisione è stata ufficializzata poco prima dell'una italiana dal giocatore stesso e, contemporaneamente, dal Real Madrid, in una nota piena di riconoscenza verso che ha contribuito a dare lustro al club spagnolo vincendo in dieci stagioni 4 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Liga, 1 Copa del Rey e 4 Supercoppe spagnole".

In calce al comunicato anche le parole da Florentino Pérez, presidente dei blancos: "Toni Kroos è uno dei più grandi giocatori della storia del Real Madrid e che questo club è e sarà sempre la sua casa".