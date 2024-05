La sabbia nella clessidra sta per esaurirsi: Oaktree tra poche ore diventerà proprietario dell'Inter prendendo il posto di Suning. Per approfondire la notizia, i colleghi di Calcio e Finanza evidenziano che Brookfield, fondo canadese con sede a Toronto, nel 2019 ha acquisito il 62% delle quote del fondo californiano "per fornire "agli investitori una delle offerte più complete di prodotti di investimento alternativi". Secondo l’accordo firmato, spiegano i colleghi, Brookfield, la cui scalata al 1° marzo scorso era arrivata al 72%, con investimenti per l’acquisizione delle quote pari a circa 4,7 miliardi di dollari, dovrebbe arrivare a possedere la totalità delle azioni entro il 2029.

"Pur collaborando per sfruttare i reciproci punti di forza, Oaktree opera come azienda indipendente all’interno della famiglia Brookfield, con le proprie offerte di prodotti e team di investimento, marketing e supporto", si legge sul sito della società a stelle e strisce, a conferma dell’ampia autonomia di movimento.

