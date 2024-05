Archiviato il traguardo salvezza, in casa Cagliari cominciano i ragionamenti per la rosa futura. Uno dei giocatori al centro delle discussioni è Gaetano Oristanio, arrivato in estate dall'Inter: come ricorda L'Unione Sarda, sul giocatore infatti c'è un diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.



L'idea di Oristanio è quella di restare in Sardegna, soprattutto se dovesse confermato Claudio Ranieri alla guida tecnica. Tuttavia, all'Inter avrebbero un'altra idea, ovvero quella di riportare alla base il trequartista campano per poi utilizzarlo come pedina di scambio in altre operazioni.