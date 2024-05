Martedì 4 giugno sarà una data a suo modo storica per l'Inter Club di Torremaggiore, paese della provincia di Foggia. Nella sede del sodalizio intitolato a Javier Zanetti, infatti, saranno ospiti due leggende del club nerazzurro come Diego Milito ed il Cuchu Estaban Cambiasso, che potrebbero essere accompagnati da Nicola Berti. La dirigenza del club comunicherà prossimamente il programma di una serata imperdibile per i tifosi nerazzurri della Capitanata.