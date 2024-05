Alessandro Bastoni, campione d'Italia con l'Inter, è tra i tre candidati in corsa per vincere il premio di miglior difensore della Serie A 2023-24: con il classe 1999 anche lo juventino Gleison Bremer e Riccardo Calafiori, inventato nel ruolo di centrale al Bologna da Thiago Motta. Dubbi sul vincitore non ce ne sono in casa Inter, che sul proprio profilo X ha fatto capire che la preferenza non può che cadere sul 95 nerazzurro: "Scelta facile".

Chi sarà il MIGLIOR DIFENSORE #SerieATIM 23/24? ⏳ pic.twitter.com/7H8micbPqn — Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2024

